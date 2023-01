Kendall Jenner sexy e potente con il superpotere della moda

La modella posa come una supereroina per il lancio della nuova collezione di Jimmy Choo

La moda è ai piedi di Kendall Jenner, letteralmente. Dopo aver prestato il volto a Stuart Weitzman e una volta passato il testimone a sua sorella Kim Kardashian, è la musa di un altro brand di calzature, e non uno qualunque. E’ niente meno che Jimmy Choo ad averla scelta, per la seconda volta consecutiva, come testimonial per il lancio della collezione della prossima stagione. Sui social sono apparse le prime foto della campagna, con la modella in versione supereroina sexy con minidress accattivanti, tute attillate e… le scarpe da favola per la primavera.

La collezione di Jimmy Choo

I primi anni Duemila hanno evidentemente ispirato questa nuova collezione della linea Time to Dare di Jimmy Choo. Dal mocassino con platform agli stivali cuissars, passando per sandali, sneakers e décolleté: Kendall Jenner sfoggia tutti i grandi classici, riproposti con colori glossy e cangianti e silhouette appariscenti. Anche il denim è protagonista, come chiaro riferimento nostalgico alla moda degli Y2K. Accanto alle scarpe figurano anche le borse, dalle clutch più sofisticate alle shopping bag sportive.

Kendall Jenner, una supereroina a New York

Negli scatti della fotografa Carlijn Jacobs, la supereroina Kendall Jenner appare sexy e grintosa, mostrando il superpotere della moda di trasformare e valorizzare le persone. Se l’anno scorso erano le palme di una villa di Los Angeles a fare da sfondo agli scatti, quest’anno è lo sky line di New York a dominare. Con i grattacieli che svettano in lontananza (simbolo di successo e potere), la bellissima Kendall porta in scena una donna che sa essere dolce e romantica ma anche forte e sicura di sé.

Sexy col seno a vista

Con il suo fisico mozzafiato e il piglio deciso, Kendall Jenner è perfetta per incarnare la donna sensuale e determinata di Jimmy Choo. Che queste caratteristiche le appartengano lo dimostra sul set dello shooting come nella vita privata. Di recente è stata fotografata all’arrivo in un locale di Los Angeles con addosso un abito Ludovic de Saint Sernin dalle trasparenze maliziose che lasciavano completamente a vista il seno. Solo una supereroina della moda poteva indossare con tanta grazia un capo così sfacciatamente sexy. E lei, i superpoteri sembra averli davvero.

