Camilla con gli zaffiri di Elisabetta: ecco la storia di questi gioielli da mille e una notte

Camilla ha debuttato nel ruolo di regina consorte durante la cena di stato a Buckingham Palace, con il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa come ospite d’onore. Accanto a suo marito re Carlo III, era elegantissima con l’abito blu Bruce Oldfield, ma a spiccare sull’outfit regale era soprattutto la parure di gioielli, magnifiche creazioni di zaffiri e diamanti ereditate dalla suocera.

The George VI sapphire parure

La leggendaria The Giorge VI sapphire parure e la tiara conosciuta come Belgium Sapphire, sfoggiate da Camilla al Gala, hanno una storia interessante. Il set originario era composto da girocollo e orecchini, gioielli con grossi zaffiri di epoca vittoriana donati ad Elisabetta dal padre (da qui il nome) in occasione del matrimonio con Filippo Mountbatten, nel 1947. Le pietre del collier sono intervallate con un piccolo diamante, mentre gli orecchini formano una goccia allungata che contiene lo zaffiro centrale. La scelta di questa pietra non è casuale: il colore blu intenso richiama quello della fascia del nobilissimo Ordine della Giarrettiera (istituito da Edoardo III nel 1347 e a cui vengono ammessi i cittadini inglesi più illustri).

La collana di zaffiri fu modificata

In origine la collana era leggermente diversa da come la vediamo oggi. Era composta da 18 zaffiri circondati da diamanti, ma nel 1952 la regina Elisabetta la accorciò di quattro pietre e, successivamente, trasformò quella più grande in un ciondolo che all’occorrenza può essere rimosso e usato anche come spilla. Camilla, per la serata di gala a Buckingham Palace, ha optato infatti per il collier senza pendente.

Il bracciale

Nonostante la regina Elisabetta abbia sempre indossato collier, orecchini, bracciale e tiara come se fossero un’unica parure (una scelta seguita anche da Camilla, ad eccezione dei pendenti ai lobi), gli ultimi due sono stati aggiunti in un secondo tempo. Il gioiello da polso è composto da zaffiri in una cornice di diamanti a forma di ferro di cavallo. Lo stile non è esattamente lo stesso degli altri gioielli che compongono il set, ma pare il prezioso sia stato acquistato proprio per completare l’insieme.

La tiara con gli zaffiri di un’altra regina

Ha un certo fascino la storia della tiara. Il nome Belgium Sapphire deriva dal fatto che gli zaffiri appartenevano in origine alla Regina del Belgio. La principessa Louise cadde in disgrazia e fu costretta a vendere il suo tesoro a seguito del divorzio nel 1906. Fu la Sovrana del Regno Unito a comprare le pietre circa 50 anni dopo, con l’intenzione di utilizzarle per completare la parure regalatale dal padre per il matrimonio. Nel 1963 Elisabetta commissionò al gioielliere Garrard la realizzazione del diadema, sfoggiato per la prima volta nel 1965, proprio per una visita ufficiale in Belgio.

La forza degli zaffiri

La parure di gioielli con gli zaffiri è stata molto amata dalla regina Elisabetta che l’ha sfoggiata in moltissime occasioni ufficiali. The Giorge VI sapphire parure è stata inoltre protagonista di molti ritratti della sovrana. Basti citare lo scatto di David Bailey, realizzato proprio chiedendole se le pietre fossero vere, in cui Elisabetta II trattiene a fatica il sorriso. O quello più istituzionale di Chris Jackson.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chris Jackson (@chrisjacksongetty)

Debutto da regina

Forse per dare un segno di continuità con il passato, o forse perché lo zaffiro è allo stesso tempo la tinta della fascia dell’Ordine della Giarrettiera e uno dei colori della bandiera sudafricana, Camilla ha voluto The Giorge VI sapphire parure per il suo debutto da padrona di casa a Bukingham Palace. Una cosa è certa: la regina consorte è pronta a raccogliere l’eredità di Elisabetta II.

Related Posts