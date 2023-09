I look di settembre: cos’hanno indossato le star?

Arancione per Georgina Rodriguez, cravatta per Chiara Ferragni, paillettes per Elodie: gli outfit delle vip

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo settembre?

Star da fashion week

Settembre, mese di fashion week. Sono tantissime le star che affollano le prime file delle sfilate e che si divertono ai party. I look sono da capogiro perché, si sa, l’importante è farsi guardare. Partiamo da Milano: Ashley Graham è divertente nel lungo vestito effetto jeans di Moschino… e il make-up è in tonalità. Ai CNMI Sustainable Fashion Awards 2023, Elodie è una dea in un abito monospalla Valentino ricoperto di paillettes argento e abbinato a una cappa rosa di seta e piume. Stesso brand per Chiara Ferragni: a Parigi l’influencer “s’incravatta” per un evento al Louvre. Da Dior Deva Cassel è elegante e sensuale al tempo stesso: per lei maglione fuzzy, longuette, reggiseno a vista e platform.

I look sul red carpet

Non solo sfilate: settembre è anche un mese fitto di grandi eventi, a partire dalla Mostra del Cinema di Venezia. Bella Thorne nell’abito bianco di Tom Ford è sponsale, del resto l’attrice è pronta per le nozze. Per il tradizionale arrivo all’imbarcadero dell’hotel Excelsior, Georgina Rodriguez ha optato per un minidress sui toni dell’arancione di Ferragamo, perfetto per la fine dell’estate. Outfit di gran classe per Letizia di Spagna: in nero all’inaugurazione del Teatro Reale di Madrid è perfetta. Sienna Miller ha deciso di confermare la gravidanza al Vogue World: il pancione nudo nella mise Schiaparelli non lascia spazio ai dubbi.

Street style

Seguitissime agli eventi ufficiali, le star destano curiosità anche per lo stile di tutti i giorni: lo street style delle famose detta tendenze. A spasso per Venezia Rita Ora opta per un abitino svolazzante di Lanvin, abbinato a sandali rasoterra. Mood casual per Alessandra Ambrosio a Los Angeles: la top model abbina la camicia a righe di R13 a un lungo vestito in maglina beige di Eterne. La proposta “da lavoro” arriva invece da Jennifer Lopez. Per incontrare venti donne latine che si sono distinte come imprenditrici, JLo ha sfoggiato un completo di Ralph Lauren con blazer sartoriale e pantaloni-gioiello. Ilary Blasi punta invece sul rosa. Guarda nella gallery i look delle star del mese di settembre… ci sono anche gli outfit delle vip in tv!

Related Posts