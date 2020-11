Laetitia Casta, andata e ritorno nel 1997 con Jacquemus

Un tuffo nel passato per la supermodella, tra accessori d'epoca e look ispirati agli anni 90

Nel 1997, Laetitia Casta aveva 19 anni. Aveva già mosso i primi passi nel mondo della moda, ma era lontana dall’essere l’icona di stile e fascino che è oggi. Non era ancora diventata la musa di Yves Saint Laurent, né era stata la star del Festival di Sanremo. Non aveva né conquistato le passerelle più prestigiose né recitato in film importanti. Nello stesso anno, Simon Porte Jacquemus era un bimbo di 7 anni che aveva appena cucito il suo primo capo d’abbigliamento per la mamma: una gonna realizzata a partire da una vecchia tenda di lino.

Ritorno al futuro

Ventitré anni dopo, Laetitia Casta è una supermodella tra le più ambite e ricercate che a 42 anni compiuti sta vivendo una seconda età dell’oro. Jacquemus, invece, è uno dei brand più innovativi e amati dalle fashion victim. Insieme si tuffano alla riscoperta degli anni 90, con una serie di foto di cui la modella è protagonista mentre posa con gadget e accessori indimenticabili di (suppergiù) quegli anni: dal Nokia 3310 allo Yoyo, dal lettore cd alle riviste con la foto di Jennifer Aniston in versione Rachel di Friends. E con addosso, ovviamente, i look creati dall’enfant prodige della moda.

La nuova collezione di Jacquemus

L’année ’97 (l’anno ’97) è proprio il titolo dell’ultima collezione di Jacquemus. Si tratta di una linea composta da cardigan dai toni neutri (dal beige al grigio), calzettoni color bubblegum, gonne a matita rosa shocking e abitini dalle fantasie floreali, oltre a quei sandali-scultura dalla linea inconfondibile. Laetitia Casta li indossa con grazia, divertendosi tra pose insolite e inquadrature stravaganti. I cliché degli anni Novanta ci sono tutti: dalle unghie dai colori pastello ai capelli piastrati, dagli orecchini oversize al gloss sulle labbra. Ma se l’atmosfera è “d’epoca”, il gusto è tutto contemporaneo. Dal ’97 al 2020 è un attimo…

