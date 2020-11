Maradona non era solo il campione con la maglia del Napoli le cui foto riempiono in queste ore i media di tutto il mondo. Diego Armando Maradona era anche un uomo che, col proprio stile esagerato e ostentato, a suo modo ha segnato la moda. Spalle importanti, torace ampio e cosce poderose: un fisico non facile da vestire, ma un’ampia disponibilità economica e la possibilità di far parte di ambienti di un certo livello gli hanno consentito l’accesso al mondo del lusso.

Lo stile cambia negli anni

Non solo tute e magliette sportive: è un uomo elegante, quello che è ritratto nelle foto anni 80. Maradona in trasmissione, Maradona che partecipa agli eventi, Maradona che incontra i personaggi importanti del periodo: completi gessati e tailleur di lana lo accompagnano.

Poi gli anni 90 segnano la svolta negli eccessi. I soldi non mancano e il campione argentino ostenta una vera e propria passione per gli abiti di Gianni Versace. Camicie sgargianti e cravatte fantasiose sono protagoniste del suo guardaroba. Sono sinonimo di ricchezza e di vitalità. La fedeltà a questo marchio italiano durerà per tutta la vita.

Lo scontro con Dolce&Gabbana

In pochi sanno che Diego Armando Maradona ha avuto un contenzioso con il brand Dolce&Gabbana. Il campione non ha apprezzato di essere stato citato dagli stilisti in alcuni look della sfilata 2016 dedicata a Napoli. Ha fatto causa alla maison e l’ha vinta: nessun capo col suo nome è stato venduto.

Passione gioielli

Il Pibe de Oro, di oro aveva anche molto altro. Collane e crocifissi hanno adornato il suo collo per anni. Bracciali, anelli, orecchini: indimenticabili i vistosi brillanti ai lobi delle orecchie (ben prima di Cristiano Ronaldo!). E poi orologi: i Rolex, Hublot e Patek Philippe avvistati ai suoi polsi non si contano. Modelli costosissimi e in edizioni limitate ovviamente.

Il doppio orologio

Poi c’è la storia del doppio orologio: il calciatore argentino ne portava spesso due, simili se non uguali. Uno sincronizzato sull’orario del luogo in cui si trovava, l’altro impostato sul fuso argentino.

I look eleganti, eccentrici, lussuosi di Diego Armando Maradona li trovate nella nostra gallery.

