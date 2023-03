Kate Middleton in bici (con i tacchi) sfida William e vince

Siamo abituati a vederla sempre composta, misurata, elegante ma quando si tratta di sport Kate Middleton sfodera tutta la sua competitività. La principessa del Galles ha fatto visita, insieme al principe William, all’Aberavon Leisure and Fitness Center di Port Talbot. Lì hanno sottolineato l’importanza dell’attività fisica per il benessere mentale, tema a loro sempre molto caro. Poi si sono sfidati sulla cyclette.

Sfida reale

Kate Middleton non ha mai fatto mistero della sua passione per il fitness. La principessa ha un fisico esile e slanciato ma allo stesso tempo forte e muscoloso. In passato Kate si era già cimentata in prestazioni sportive, adesso ha dato di nuovo prova delle sue abilità. Dopo i saluti di rito con i sudditi festanti, William e Kate sono entrati in palestra, dove sono stati fatti salire su una cyclette. La gara tra marito e moglie è durata solo 45 secondi ma la Middleton non si è risparmiata, pedalando a più non posso: la sgambettata l’ha portata alla vittoria. Alla fine la royal è stata premiata con una piccola coppa d’oro, che ha impugnato con orgoglio.

Kate con i tacchi

La sconfitta per il principe William è stata senza dubbio scottante, soprattutto se consideriamo che per la sfida Kate Middleton indossava un outfit ben più scomodo di quello del marito. La principessa del Galles si è presentata infatti con i tacchi e con una gonna midi. Gli stivali in camoscio nero di Gianvito Rossi, abbinati a una longuette a quadri di Zara, non le hanno comunque impedito di dare il massimo sulla bicicletta. Dolcevita in lana e un cappotto bianco di Alexander McQueen completavano il royal look di Kate. La Middleton ha sfoggiato anche un paio di orecchini di bigiotteria di Heavenly London (113 euro), con finte perle e diamanti, confermando la sua passione per i gioielli low-cost.

Rivali anche nel rugby

Solo pochi giorni fa Kate Middleton e il principe William erano stati rivali in un altro match, in qualità però di spettatori. La royal couple era stata fotografata a fare il tifo durante una partita di rugby del Sei Nazioni. In veste di patrona della Rugby Football Union inglese, Kate ha ovviamente preso le parti dell’Inghilterra. William è invece il patrono della Welsh Football Union, l’equivalente gallese. Anche in questo caso, indovinate chi ha vinto? La Middleton esulta, William incassa.

