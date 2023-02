I look di febbraio: cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o streetstyle, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo febbraio?

Star in nero

Domina il nero nei look di febbraio delle star: del resto, quale tonalità è più sensuale? Ilary Blasi abbina il top e la gonna Hylure in velluto a un paio di stivaletti rossi mentre Cecilia Capriotti sulla neve opta per la jumpsuit Frida Querida, abbinata ai polacchini Pollini. Abbracciata al fidanzato Austin Butler, Kaia Gerber è super sexy con un abito in rete di Celine. Trasparenze anche per Emma Marrone, bollente nell’outfit di GCDS. Pescano invece dagli archivi Versace due attrici di Hollywood: black & green per Zendaya, con una creazione del 2022 e pelle per Jenna Ortega, dark con un vestito del 1994.

Piume e cuissard

In questo mese è forte anche la presenza dei colori tenui nei look delle star. Fresca del Festival di Sanremo, dove ha stupito con i suoi outfit, per una comparsata in tv Elodie ha optato per le piume di un abito nude Valentino. Non manca il bianco negli outfit delle vip italiane. Benedetta Porcaroli in Gucci è una visione con la mantella e i cuissard stringati. Mood gipsy per Rosa Perrotta alla Milano Fashion Week: l’influencer non teme il freddo con il top e la gonna in lino di Luisa Spagnoli.

Estro e colore

Estrose ed eccentriche, le star pensano sempre a look accattivanti. Ai Bafta Anya Taylor-Joy non passa inosservata con l’enorme mantello color champagne di Schiaparelli mentre Lizzo a Milano per la settimana della moda è bon-ton con il tubino in tartan sui toni del pesca. Kylie Jenner al mare mette in mostra le curve bollenti in un bikini vintage tutto colori e cristalli di Chanel.

Sbircia nella gallery gli outfit di febbraio delle vip (c’è anche quello della maratona di Laura Pausini). Se invece vuoi vedere i look della MFW, li trovi qui.

Related Posts