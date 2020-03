Lodovica Comello, l’Asciugona: pancione al sole e podcast

“#IoStoACasa. Questa foto è di ieri, mentre facevo la fotosintesi clorofilliana in terrazza. In queste ultime settimane ho lavorato, rigorosamente in smart working, per voi (e senza nemmeno sapere che sarebbe scoppiata un’epidemia)”. Lodovica Comello lavora da casa perché la gravidanza è ormai agli sgoccioli. Sarà un maschietto, il suo nome è ancora top secret ma si sa che nascerà intorno alla metà di marzo. E’ proprio a causa del parto imminente che la presentatrice non ha partecipato nemmeno alla puntata finale di Italia’s Got Talent, programma che conduce ormai da cinque edizioni.

Alla fine di ottobre Lodovica Comello ha annunciato sui social di essere in attesa di un bebè dal marito Tomas Goldschmidt. Da allora ha documentato su Instagram la gravidanza, sfoggiando uno dietro l’altro look comodi ma super trendy. Salopette, maglioni, cardigan: sono questi i capi centrali dei suoi outfit premaman, un vero concentrato di stile e buon gusto. Comodità e praticità sono doti irrinunciabili degli indumenti che le piace indossare. Abbondano tute in denim e salopette, che lei abbina a fasce e bandane colorate tra i capelli.

Il passeggino c’è già: un modello Stokke che lei prova in casa, in pigiama e ciabatte. Non mancano i piumini oversize e le scarpe comode, necessarie quando il peso grava sulla schiena. Quelli che Lodovica Comello sceglie per la gravidanza sono outfit delicati, che trasmettono un senso di calore e protezione. Allo stesso tempo però sono giocosi, grintosi e frizzanti… proprio come lei.

L’ultima sua trovata? L’ASCIUGONA: un podcast sui vari “gravi-drammi” delle donne incinte. Cosa significa questa parola lo scrive lei stessa ai follower incuriositi: “L’asciugona è, in slang milanese, una che parla parla parla parla…”. Insomma Lodovica Comello si prepara ad abbracciare il suo primo figlio, con la classica ironia che la contraddistingue. Ne vedremo… anzi, sentiremo, delle belle!

Related Posts