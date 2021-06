I look del mese: cos’hanno indossato le star?

E’ difficile restare costantemente aggiornati su tutti i look delle star. Dai red carpet allo streetstyle, ogni giorno veniamo invasi da immagini di vestiti e accessori delle celebrity. Sorridenti sul tappeto rosso, ammiccanti nei selfie e inconsapevoli (forse) negli scatti rubati, le stelle spaziano dagli outfit più eleganti alle proposte più improbabili.

Finalmente è sbocciato il caldo in Italia e le star si adeguano, mettendo in mostra i fisici da urlo. Bikini azzurro firmato Mermazing per Michelle Hunziker, due pezzi verde di Calzedonia per Elisabetta Canalis: entrambe infuocano i social con i loro scatti. Le star amano le fantasie e le declinano nei minidress. Giulia Salemi, splendida nell’abito Zimmermann, si fa coccolare dal suo Pierpaolo Petrelli mentre Chiara Ferragni in Grecia con gli amici preferisce i dipinti sul vestito WeWoreWhat. Look sopra per righe per Elettra Lamborghini che posa in balcone in topless. Addosso la regina del twerk ha solo un paio di lussuosi pantaloni Dior.

Giugno è il mese del Pride e Bella Thorne insieme al fidanzato Benjamin Mascolo partecipa agli eventi di Milano con un outfit Etro composto da shorts patchwork e camicia a righe. Passando alle star straniere, Zendaya ci riporta nei primi anni Duemila sfoggiando un abito vintage di Versace già indossato da Beyoncé. Katy Perry in un grazioso abitino a fiori fa la turista a Venezia con Orlando Bloom e la loro piccola Daisy. Elsa Hosk è in città ma pensa al mare nel total look con stampa di coralli di Valentino. Scopri nella gallery tutti i look delle vip di questo mese.

