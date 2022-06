I look del mese: cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o streetstyle, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo giugno?

Colore e malizia per le italiane

L’estate è arrivata, partiamo dunque dai costumi. Al mare con il suo Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez punta sulle righe con il bikini multicolor Me-Fui. Oblò sensuale sul ventre per Aurora Ramazzotti in lilla. Nei look di giugno le star mostrano scorci di pelle. Chiara Ferragni in duomo per il concerto Love MI esibisce il ventre nel completo rosa camouflage di Alessandra Rich mentre Lorella Boccia in nero regala un underboob bollente (e anche lo spacco è esagerato). Taylor Mega sfoggia il vestito Fendi al contrario, spostando i dettagli cut-out dalla schiena al seno: l’effetto hot è garantito.

I look delle straniere

Passiamo ora alle star straniere che, come al solito, non si risparmiamo in fatto di look. Kim Kardashian è tutta fasciata nei leggings di Balenciaga. Per entrare nel vestito di Marilyn Monroe (QUI i dettagli) l’influencer ha perso dieci chili e ci tiene a far vedere i risultati. Blazer-dress iper sexy per Hailey Baldwin, che passeggia per New York con delle altissime platform di Saint Laurent. Maglina bianca aderentissima e addominali in vista per Emily Ratajkowski: il suo street-style non passa inosservato. E poi c’è Alessandra Ambrosio, bollente nella mini Miu Miu. Sbircia gli outfit di giugno delle vip nella nostra gallery.

