I look di marzo: cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o streetstyle, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo marzo?

Nero e blu

Arriva la primavera ma i colori scuri non mancano nei look delle star. A una cerimonia di premiazione, Elisabetta Gregoraci è sensuale con un abito trasparente di Dolce&Gabbana, ispirato a una camicia maschile. Punta sul vedo/non vedo anche Kylie Jenner, che ammicca alla fotocamera con top e minigonna di Acne Studios. Ad Amici Arisa è una diva tutta paillettes nel monospalla blu di Alexandre Vauthier. Outfit sporty (e black) Puma per Melissa Satta, impegnata nel jogging a Miami con il fidanzato Matteo Berrettini.

Evviva il colore!

A marzo ci sono stati tanti eventi mondani e le star hanno adattato il loro look di conseguenza. Outfit ben diversi da quelli di tre anni fa, quando il lockdown ci chiuse in casa, sul divano. Al Vanity Fair Oscar Party, Emily Ratajkowski ha fatto correre la fantasia con un lungo abito argento di Feben, che celava a malapena i capezzoli. Di tutt’altro registro Charlotte Casiraghi, elegantissima in Chanel al Ballo della Rosa: il suo vestito vanta tante piume frizzanti all’altezza della caviglia. Chrissy Teigen è allegra più che mai con un trench giallo canarino di Monique Lhuillier portato sulla pelle nuda. Abbracciata al marito Ben Affleck alla première di “Air”, Jennifer Lopez è una visione con un modello di Antonio Grimaldi: gonna verde acido e top di paillettes… che mix perfetto!

Le fantasiose

Dimmi che fantasia indossi e ti dirò chi sei. I look delle vip lasciano intuire alcuni tratti della loro personalità e sono tante le famose che ricorrono ai tessuti stampati: del resto loro amano farsi guardare. Con un abito dalla gonna a ruota tutto fiori Sarah Jessica Parker è perfetta per questa stagione. Katy Perry è forte e determinata: il suo outfit camouflage con pantaloni cargo e corsetto abbinato di Marine Serre ne è la prova. Georgina Rodriguez ama il lusso e non vuole certo nascondersi. La compagna di Cristiano Ronaldo esibisce la sua ricchezza con un giacchino di Louis Vuitton in tela Monogram. Scopri nella gallery i look di marzo delle star.

Related Posts