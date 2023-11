I look di novembre: cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo novembre?

In tv a tutto colore

In televisione le star catturano lo sguardo con i loro look dai colori accesi. Sono tante le vip che puntano sui toni vibranti. Body che mostra le braccia super toniche e pantaloni wide leg per Michelle Hunziker a Io Canto Generation: in rosso è già pronta per Natale. Stessa nuance per Ambra, super sensuale nella tuta Moschino. Maria De Filippi continua a puntare sui tailleur monocromatici: i calzoni a zampa del completo Hebe Studio hanno un mood anni Settanta. Giallo per Perla Vatiero che al Grande Fratello fa centro con un elegante long dress giallo di Andrea Sbarrini Couture.

Star luccicanti

Agli eventi o nella vita di tutti i giorni, le star amano brillare. Con l’avvicinarsi delle feste, ecco che si moltiplicano i look di paillettes. Ai Latin Grammy Shakira opta per un abito dorato di Dolce&Gabbana con un cammeo della Vergine Maria sul corsetto. Trasparenze maliziose per Ashley Graham, esplosiva con un lungo vestito a rete con lustrini argento di Swarovski x Skims. La body chain di cristalli arricchisce ogni outfit. Per mostrare ai follower la cabina armadio del suo nuovo super attico, Chiara Ferragni sfoggia un completo composto da crop top e micro cardigan della collezione Rabanne x H&M. Morbidissimo, ha intricati ricami floreali e bottoni gioiello.

I look “quotidiani”

Nella vita di tutti i giorni, le star non rinunciano alle grandi firme per i loro look. C’è chi preferisce un approccio più elegante e chi punta sulla comodità, senza però rinunciare allo stile. La più lussuosa è, come spesso accade, Georgina Rodriguez. Per un viaggio aereo (sul jet privato) l’influencer ha indossato una pelliccia marrone abbinata a una rarissima Birkin di Hermès in coccodrillo e struzzo. Elisabetta Canalis è super sexy nella catsuit nera piena di lune firmata Marine Serre. Total black anche per Giulia Salemi, a un evento con il fidanzato Pierpaolo Pretelli. Per il Giorno del Ringraziamento Paris Hilton ha sfoggiato un abito floreale di Zaimara mentre per festeggiare il suo compleanno a casa Kendall Jenner era chic in un vestito bianco di Khaite. Guarda nella gallery i look di novembre delle star.

