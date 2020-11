Il Collegio 1992: sbirciando tra i vestiti della prof. Petolicchio

Il Collegio 2020 porta i telespettatori nell’anno 1992: un format televisivo rodato (questa è la quinta edizione) e piuttosto apprezzato, il cui share è in ascesa. Il progetto riscuote successo nel target più giovane: proprio coloro che la scuola, in questo periodo, sono costretti a seguirla da casa.

Le telecamere seguono una ventina di studenti tra i 13 e i 17 anni che devono conseguire la licenza media dell’epoca. Sullo schermo ingenuità ed emozioni ma anche maleducazione ed ignoranza. Ad arginare le intemperanze e traghettare i ragazzi verso il faticoso traguardo ci pensa un collegio docenti rigoroso, tra cui spicca la prof. Maria Rosa Petolicchio.

La docente di Matematica incarna la classica prof. che chiunque ha avuto: insegna una materia difficile, ci tiene all’educazione ed è anche bersaglio di scherzi e critiche da parte degli studenti del Collegio. La prof. Petolicchio ha anche un grande cuore e al di là del rispetto che prova ad esigere è una delle figure più amate della trasmissione.

Anche quest’anno, è stato fatto un grande lavoro di ricerca per adeguare il guardaroba della professoressa a quello di un’insegnante degli anni 90.

Il look della Petolicchio

Se la spontaneità dei ragazzi è una delle chiavi del successo del programma, è altrettanto vero che a livello di ricostruzione storica nulla è lasciato al caso: dal colore delle giacche degli studenti (blu e bordeaux, in voga nel periodo), ai look della prof. Petolicchio.

La costumista Antonella Frazzetta ha raccontato a Lookdavip di aver analizzato e confrontato riviste dell’epoca e foto di professori di quel periodo per creare i look dei docenti.

All’inizio degli anni 90 colori e fantasie sono presenti sulle camicie ampie, le scollature sono a V, le spalle sono ancora importanti, retaggio della decade precedente. Le gonne si accorciano ma le donne sono ancora schiave delle scarpe col mezzo tacchetto. E’ a questi canoni che è ispirato ogni outfit di Maria Rosa Petolicchio: i primi sui toni del blu lasceranno spazio a fiori e righe. 4 look in tutto che le vedremo indossare nel corso delle puntate. Nessun marchio in particolare: quasi tutti i costumi provengono dalla sartoria teatrale Devalle di Torino.

Quale look le è piaciuto indossare maggiormente? La costumista non ha dubbi: quello da preside vicaria è stato quello più apprezzato dalla docente di matematica.

Per gentil cortesia

La prof. Petolicchio che nella vita è davvero una docente, gode di grande successo anche sui social. I suoi modi pacati, il piglio risoluto e la fissa per l’educazione hanno conquistato generazioni di allievi. Se nelle pause pubblicitarie viene promosso il merchandising del Collegio, a lei è bastato qualche post per far conoscere la sua felpa. “Per gentil cortesia” si legge sul capo, una delle sue frasi celebri. “Con la consapevolezza che… Le buone cause non passeranno mai di moda!” ha scritto la prof. a commento di una foto dove indossa l’indumento con la sua caricatura. Autoironia e stile… promossa!

