Dall’anello di Vanessa Hudgens al lato B di Lady Gaga, 5 gossip sui look degli Oscar

Gli Oscar sono i premi cinematografici più attesi dell’anno: niente emoziona quanto questi awards, in scena al Dolby Theater di Los Angeles. L’edizione 2023 non ha deluso, tra outfit da sogno e dettagli di look che lasciano il segno. La prima novità è che il red carpet non era più red, bensì in un’elegante tonalità champagne. Un colpo di scena per il più importante dei tappeti rossi, che non cambiava veste dal 1961. Il motivo? Creare una nota di eleganza che ricordasse i tramonti californiani. Le mise delle star presenti spiccavano in questa allure chic: vediamo i particolari che non sono passati inosservati.

Il nude look di Lady Gaga

E’ stata in forse fino all’ultimo, poiché impegnata a girare “Joker: Folie à Deux” ma alla fine Lady Gaga si è presentata a Los Angeles, con un look mozzafiato. Alla sua quarta candidatura Oscar, l’artista non ha vinto la statuetta per la miglior canzone ma si è aggiudicata il premio per l’outfit più riuscito della serata. La popstar ha sfoggiato il magnifico abito nero di Versace che solo quattro giorni fa Gigi Hadid aveva indossato in passerella, nel corso della sfilata del brand a Hollywood. Non manca la nota sexy, con un bustino trasparente che svela natiche e tatuaggi.

Rihanna veste il pancione

Lady Gaga non era l’unica superstar candidata agli Oscar 2023, anche Rihanna era in lista nella stessa categoria, per la canzone “Lift me up”. In attesa del secondo figlio (l’aveva svelato al mondo intero nel corso della sua performance al Super Bowl), RiRi ha fasciato il pancione in un abito marrone in maglina e pelle di Alaïa, dallo strascico lunghissimo. Per esibirsi sul palco si è poi cambiata, optando per un paio di pantaloni larghi tutti cristalli, abbinanti a un top con abbellimenti gioiello, che sottolineavano il ventre. Il tutto era firmato Maison Margiela.

The (Pink) Rock

Lo conosciamo per i suoi muscoli e i suoi ruoli da duro (col cuore tenero) sul grande schermo. Per questo vedere Dwayne Johnson, aka The Rock, in rosa agli Oscar strappa un sorriso. L’attore tutto petto e bicipiti, era un dandy in Dolce&Gabbana, con uno smoking dalla giacca doppiopetto in raso di seta pink e risvolti a scialle, abbinata a pantaloni di lana nera, camicia smoking, papillon in raso e derby in vernice. Impeccabile con un twist confettoso, che fa il pieno di consensi.

Il diamante di Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens ha scelto l’evento più importante che ci sia per mostrare a tutti il suo fantastico anello di fidanzamento. Circa un mese fa l’attrice ha accettato la proposta di matrimonio del fidanzato, il giocatore di baseball Cole Tucker. Nonostante abbia pubblicato il diamante a più riprese sui social, alla serata cinematografica non ha perso occasione per enfatizzare il dito ingioiellato, complice anche una manicure cattura-sguardi. Sul “red” carpet degli Oscar, la star, molto chic in un abito black & white di Chanel, ha tenuto la mano sul fianco per tutto il tempo, come a voler mostrare la grossa pietra ovale, del valore stimato di 250mila euro.

Madri e figlie

Agli Oscar 2023 hanno trovato spazio anche i duo mamma-figlia. Salma Hayek ha posato abbracciata alla sua Valentina Paloma Pinault. La 15enne, che porta i capelli biondi e mossi, è splendida in un abito rosso di Gucci senza spalline. Stesso brand per Salma, sensuale nel vestito di paillettes con l’oblò sul seno. Sono affiatate più che mai Andie MacDowell e Rainey Qualley, sua secondogenita. La coppia ha optato per il nero: modello Saint Laurent aderente e seducente per Andie, proposta rock per Rainey, con un motivo a lacci sul bustino. Sbricia nella gallery tutti i gossip a tema look degli Oscar.

