I Bieber incontrano i Macron: sneakers per Justin, abito sexy per Hailey

All'Eliseo per il meeting con il presidente francese il cantante e la modella hanno optato per due look sopra le righe

“Passo per la Francia, vorrei incontrare Macron”. Secondo i media francesi sono queste, più o meno, le parole espresse da Justin Bieber, a Parigi con la moglie Hailey Baldwin per qualche giorno. Il cantante canadese voleva vedere il presidente ed è stato prontamente accontentato, in un meeting insolito e inatteso tra queste due coppie di potere. All’incontro infatti oltre a Emmanuel Macron era presente anche Brigitte Macron, sorridente vicino al marito e ai suoi ospiti.

I look dei Macron

La riunione, che pare non fosse nell’agenda presidenziale, si è svolta all’Eliseo. I quattro hanno fatto sapere di aver discusso di temi giovanili, senza rilasciare ulteriori dettagli. Di certo Justin Bieber e Hailey Baldwin sono apparsi rilassati con la coppia presidenziale. Tra abbracci e risate, nelle foto realizzate da Soazig de la Moissonnière, i due sono decisamente sciolti, anche in fatto di look. Emmanuel Macron con un completo grigio e Brigitte Macron con un tubino bianco abbinato a un soprabito in nuance erano impeccabili. Lo stesso non si può dire per i Bieber che, per quanto ben vestiti, hanno optato per delle mise che sono state considerate eccessive da molti.

I Bieber hanno esagerato?

Belli, giovani, famosi e ricchi: i Bieber sono superstar e possono abbigliarsi come vogliono. Ogni occasione però ha un dress code dedicato e, dopo l’incontro con Emmanuel Macron, sono tante le persone che hanno storto il naso per gli outfit indossati da Justin e Hailey. Total look gessato per l’artista che, oltre alla giacca e ai pantaloni, aveva anche la camicia a righe. Niente cravatta ma una grossa collana al collo. Ai piedi Justin Bieber calzava delle sneakers azzurre Nike.

Hailey Bieber invece ha deciso di mettete in mostra gli addominali. L’abito della modella, firmato LaQuan Smith, è caratterizzato da un top a reggiseno che lasciava scoperte pancia e schiena, con tanto di segni circolari della cupping therapy (la pratica di medicina tradizionale cinese che armonizza i flussi energetici) ben in evidenza. Il look era completato da capelli raccolti e da sandali altissimi. Il troppo stroppia? Giudicatelo nella nostra gallery.

