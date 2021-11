MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Pericolosamente sexy 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Quando sul finire del 2015 hanno iniziato a frequentarsi nessuno avrebbe giurato sulla durata della loro unione. Entrambi giovani, belli, ricchissimi, lui uno dei cantanti più famosi di sempre, lei modella alle prime armi con una famiglia importante alle spalle. Dopo una serie di tira e molla, sono però arrivate le nozze in grande stile (rivedile qui) e adesso, a distanza di 3 anni dal sì, Justin Bieber e Hailey Baldwin sono più innamorati che mai.

La dedica di Justin

Il 22 novembre Hailey Baldwin ha compiuto 25 anni e sono tante le star (da Joan Smalls a Kim Kardashian fino a Kendall Jenner) che hanno celebrato la modella sui social. Gli auguri più dolci però sono arrivati dal marito Justin Bieber. “Alla mia festeggiata. Il mio cuore ti appartiene. I miei occhi ti appartengono, le mie labbra ti appartengono. Sono tuo. Sono così fortunato ad essere tuo. Sei il mio per sempre. La mia vita non aveva senso fino a quando non sei diventata mia moglie. Non smetterò mai di amarti, non smetterò mai di abbracciarti, non smetterò mai di proteggerti. Tu, mia regina, sei abbastanza per me e passerò ogni giorno facendoti sentire la regina che sei. Ti amo fino alla fine dei giorni e anche oltre”, ha scritto il cantante su Instagram. Una dedica da sogno, corredata da una serie di scatti intimi che ripercorrono la loro love story. I due al mare, Hailey Baldwin abbracciata al petto nudo di Justin, un bacio nella loro casa: chi non vorrebbe un amore così?

Stile di coppia

Un compleanno importante, un quarto di secolo, che merita di essere festeggiato con stile. Justin Bieber ha condiviso con i follower delle immagini dove compare con la moglie. I due sono elegantissimi, pronti per una serata mondana. Lunga giacca in pelle nera, camicia bianca, cappellino: Justin Bieber si è ispirato agli anni Novanta per il suo look. Hailey Baldwin è invece una moderna cat woman con un outfit aderentissimo firmato Saint Laurent. Capelli raccolti, orecchini vistosi e tacchi vertiginosi hanno completato il suo look. Cos’avrà regalato Justin a Hailey? Mistero. Quel che sappiamo però è che l’artista ha dichiarato di voler allargare presto la famiglia. Di certo non ci sarebbe dono più bello.

