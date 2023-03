Make up cat-eye: dalla tv ai social è eyeliner mania

Focus sugli occhi per le vip, da Elodie a Cecilia Rodriguez, Giulia Salemi e molte altre

In questo periodo, i protagonisti assoluti del make-up delle vip sono gli occhi, sottolineati con l’eyeliner in modo da allungare la rima delle ciglia. L’effetto cat-eye è perfetto per catturare gli sguardi e creare un effetto seducente e intrigante: c’è chi crea un effetto bold e aggressivo a chi sceglie linee più delicate e chic. Da Sanremo alla Milano Fashion Week, è scoppiata la mania.

Eyeliner protagonista a Sanremo

Sul palco più prestigioso d’Italia le vip si sono sbizzarrite e al Festival di Sanremo hanno osato con un cat-eye molto marcato. L’eyeliner del make-up di Elodie (sul podio delle più eleganti) era scuro e deciso e contribuiva a creare un effetto conturbante. Anche quello di Emma era particolarmente intenso, con la riga che allungava la forma dell’occhio fino ad arrivare quasi alle tempie.

Occhi da gatto alla Milano Fashion Week

Anche alla Milano Fashion Week il make-up più amato prevede lo sguardo protagonista. Attenta com’è a cogliere ogni trend, Chiara Ferragni alla sfilata di Prada non poteva rinunciare all’eyeliner nero e marcatissimo che enfatizza le iridi celesti. Cat-eye anche per Cecilia Rodriguez, che con una spessa riga nera ha sottolineato gli occhi nocciola.

Sui social tipi di cat-eye

Si fa presto a dire cat-eye, ma le varietà di questo tipo di make-up sono molteplici e le vip ne danno dimostrazione sui social. Paola Turani disegna tutto il contorno dell’occhio, allungando ed enfatizzando sia l’angolo interno che quello esterno. Lo stile scelto da Melissa Satta prevede una riga con l’eyeliner molto discreta, con una virgola sottilissima all’estremità della palpebra. Giorgia Palmas con i cosmetici che ha lanciato per Arval ha creato un trucco deciso, con ombretto scuro sfumato che sottolinea lo sguardo da gatta.

