Onde morbide o raccolto: cinque acconciature da copiare a Kate Middleton

Ad ogni uscita pubblica, i look di Kate Middleton vengono osservati sin nei minimi dettagli. I capi che indossa finiscono sold out nel giro di poche ore e ogni sua scelta diventa una tendenza. Ammirata, criticata, ma comunque sempre imitata è una vera maestra nello scegliere l’outfit giusto. Anche in fatto di acconciature ha una marcia in più e sa bene come farsi trovare, è proprio di dirlo, senza mai un capello fuori posto. Le sue acconciature, non meno dei suoi abiti, sono da copiare.

Capelli lunghi e sciolti

Da quando è apparsa per la prima volta in veste ufficiale accanto al principe William, Kate Middleton non ha mai cambiato hairstyle in modo significativo, concedendosi solo qualche leggera variazione sulla nuance di castano e pochi centimetri in più o in meno sulle lunghezze. La principessa di Galles ama portare la sua folta chioma sciolta sulle spalle, spesso acconciata in onde morbide. A volte cede al liscio, come è successo sul red carpet della première londinese di Top Gun – Maveik. I capelli con riga centrale, che scivolavano sulle spalle lasciate nude dall’abito Roland Mouret, erano schiacciati sulla testa, e spostati dietro le orecchie per uno strepitoso effetto lifting.

Raccolti stupendi

Anche se ama portare la chioma sciolta, anche quando opta per un raccolto Kate Middleton sa il fatto suo. Per le occasioni più formali, e principalmente se indossa cappelli a tesa larga o tiare, la principessa di Galles sceglie chignon bassi sulla nuca e molto elaborati. Ad esempio, lascia a bocca aperta quello sfoggiato in Giamaica durante il tour reale di marzo, quando indossava un raffinato tubino bianco in pizzo Alexander McQueen per la parata.

Chic con la coda

La coda alta è sempre una soluzione pratica per tenere i capelli in ordine. Kate Middleton la rende chic tenendola morbida, con qualche piccola ciocca lasciata libera e l’elastico sapientemente nascosto. Per la Remebrance Sunday ha scelto invece un acconciatura che ha lasciato tutti a bocca aperta, legando i capelli sulla nuca per mettere in evidenza le onde elastiche, soffici e lucide sotto la tesa del cappello Philip Treacy.

Le acconciature di Kate Middleton sono tutte da copiare. Quale preferisci? Sceglila nella gallery…

