MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Un voto al colore Come lo indossa Non per tutte 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Elodie ha finalmente sciolto il segreto sul suo look a Sanremo 2020. Il fatidico nome era sotto embargo, e noi vi avevamo dato un’anticipazione. Su Instagram la cantante prima ha dato degli indizi (“Indosserò un solo brand”) e poi svelato il mistero. “Vestirò sempre Versace, per tutta la settimana, dalla mattina alla sera”.

Ebbene sì: la ragazza più rock dell’Ariston è l’unica cantante italiana a cui Donatella Versace ha detto “sì”.

Il primo outfit Versace di Elodie non poteva che essere con stampa “Jungle“. La firma della maison, resa iconica da Jennifer Lopez, protagonista della nuova collezione Versace e riconoscibilissima tra milioni di stampe floreali in circolazione. Il cocktail dress con tagli sulle braccia e drappeggio frontale ha reso la sbarazzina Elodie Di Patrizi una regina di stile. E siamo solo all’inizio.

“Un brand che sognavo da una vita!” ha detto Elodie orgogliosa. E dal suo profilo iniziano a fioccare le storie con gli outfit Versace: persino al mattino, in camera da letto. Noi possiamo svelarvi che la vedremo in pelle e abiti lunghi, romantica e sensuale.

Di sicuro Elodie, che canterà “Andromeda” scritta da Mahmood, stupirà sul palco dell’Ariston con le sue mise sexy e decise, sinonimo del suo carattere guerriero. Sabato poi, a sostenerla durante l’ultima serata, arriverà anche il fidanzato Marracash e chissà cosa indosserà la cantante per sedurlo…

Related Posts