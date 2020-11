MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa un voto al colore Idea regalo Adatto per questa occasione 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

E’ un messaggio pieno di amore quello che lancia Sharon Fonseca dalla sua pagina Instagram. Per il suo corpo e per quello di tutte le mamme. Il 27 ottobre la modella e il compagno Gianluca Vacchi sono diventati genitori di Blu Jerusalema. Ora, a due settimane dal parto, Sharon ha postato un selfie in reggiseno dove si mostra al naturale. Splendida e sincera, con il ventre rilassato e la linea nigra che divide in due l’addome, ha accompagnato alla foto delle parole che fanno bene al cuore.

“Ho preso circa 10 chili durante la gravidanza. Ho la cicatrice del cesareo, metà della mia pancia non ha sensibilità e ho le smagliature su seno. Però, e sembrerà un cliché, sono ancora ammaliata da quello che il nostro copro può fare. Sto apprezzando ogni cosa e amo il mio corpo ora più che mai”, ha scritto Sharon Fonseca sui social. Pantaloni della tuta, un reggiseno leopardato della linea maternity di Love Stories e un volto sereno. La neomamma, tra poppate e pannolini, in questi giorni è poco attiva sul web ma ha trovato il tempo per lanciare questo importante segnale di body loving.

Dopo il parto per una donna è complicato tornare alla normalità, tra gli ormoni ballerini e le giornate (e le nottate!) pienissime. Per questo, quando un monito di accettazione, comprensione e affetto arriva da un personaggio famoso, ci si sente immediatamente meno sole. Durante i nove mesi con il pancione, Sharon Fonseca è sempre stata molto diretta con i suoi 4,5 milioni di follower. Ha condiviso con sincerità sia le gioie che i timori.

Ci voleva la bella Sharon Fonseca, 24enne di origine venezuelana ma cresciuta a Miami, per far mettere la testa a posto a Gianluca Vacchi. Il noto imprenditore bolognese, 53 anni, ora ha occhi solo per le sue donne e non perde occasione per lodarle con espressioni in spagnolo. Mi vida, mi reina, mi princesa: Gianluca è più dolce che mai. Dall’annuncio del sesso tramite un elicottero che ha lanciato petali rosa, al ritorno a casa di Sharon con la piccola, che ha trovato la residenza piena di orsetti, elefantini e palloncini, Vacchi pensa sempre in grande. Se è certo che a Blu Jerusalmena non mancherà mai niente a livello economico, più di tutto la bimba potrà contare sull’amore smisurato di questi due genitori follemente innamorati di lei.

