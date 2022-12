Il lato B di Vittoria Ceretti infiamma la passerella di Jacquemus

Con un look da far girar la testa la modella è la protagonista indiscussa della sfilata parigina

“Cari tutti, quella di domani sarà la mia ultima sfilata” scrive Simon Jacqumues sui social, gettando migliaia di fashionisti nel panico. In realtà basta scorrere le immagini per leggere che sarà sì l’ultimo show… ma dell’anno. Lo stilista francese ha presentato alle porte di Parigi la collezione Le Raphia, dove ha raccolto tutti i canoni stilistici che l’hanno reso uno dei nomi più amati dal sistema moda negli ultimi anni.

Paglia e irriverenza

La campagna di Francia, e la Provenza in particolare, sono anche questa volta l’ispirazione di Jacquemus, che porta in passerella una pioggia di rafia, il materiale che dà appunto il nome alla collezione. Con un catwalk allestito in un perimetro circolare, quella di modelle e modelli ricorda una passeggiata in un caldo pomeriggio d’estate. I volumi sono esagerati, come spesso accade nelle proposte del brand, e l’approccio è senza dubbio irriverente. Enormi cappelli in paglia, maxi orecchini a forma di margherite ma anche micro top maliziosi e minigonne che lasciano poco all’immaginazione. Come quella sfoggiata da Vittoria Ceretti.

Vittoria svela il lato B

La modella italiana è legatissima a Jacquemus, tanto da essersi anche sposata con una creazione del brand. Chi non ricorda il suo matrimonio a Ibiza? Un tripudio di leggerezza e speranza. Due anni e mezzo dopo Vittoria Ceretti è stata scelta dallo stilista per sfoggiare uno dei capi più rappresentativi della collezione. Oltre al già citato cappello dalla tesa larghissima, la Ceretti indossava anche un top asimmetrico e una minigonna gessata, portata con una borsa minuscola e ballerine dalla punta evidente. Ma è sul retro che questo look dà il meglio di sé. Ripresa da dietro Vittoria svela infatti interamente le natiche. La sua camminata sensuale e rilassata al tempo stesso infuoca la passerella e agita i cuori dei presenti in sala.

Gli ospiti

Come già è avvenuto nelle scorse stagioni, anche in questa occasione il parterre dello show Jacquemus era pieno di star internazionali. Pamela Anderson ha incantato e divertito con un look total white che ruotava intorno a un vistoso copricapo con le piume, abbinato a un abito in nuance. Bianco ma decisamente più sportivo per Valentina Ferragni, che ha scelto un top fuzzy che svelava l’underboob e dei jeans a vita bassa, dai quali spuntavano gli slip. Non potevano mancare Tina Kunakey e Vincent Cassel, per loro la sfilata del brand è un appuntamento fisso. Abbracciati e innamorati, hanno catturato gli sguardi. Ma Vittoria Ceretti ha incuriosito decisamente di più: guardala nella gallery.

