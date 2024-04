Dal vestito alle bomboniere: i dettagli del party di Victoria Beckham

La stilista ha spento cinquanta candeline: per la festa londinese ha optato per un abito azzurro e trasparente

Il 17 aprile 1974 nasceva Victoria Beckham: questo significa che la star ha appena compiuto cinquant’anni. Come si festeggia un traguardo tanto importante? In grande stile, a maggiore ragione se sei uno dei personaggi più famosi del mondo. Circondata dalla famiglia e dagli amici, la stilista ha organizzato un party da favola a Londra.

Il party (costosissimo)

Da Spice Girl a stilista di grido, Victoria Beckham ne ha fatta di strada. La sua carriera degna di nota si è intrecciata con la love story con David Beckham: la coppia tiene banco nella cronaca rosa da un trentennio. Prima la carta stampata, poi i social: cambia la comunicazione ma loro restano protagonisti. Un rapporto indissolubile, nonostante un po’ di alti e bassi. Quattro figli, svariate case, tanti progetti comuni: i Beckham sono una potenza. Per i cinquant’anni della moglie, David ha pianificato diversi festeggiamenti. Nel giorni antecedenti il weekend, l’ex calciatore ha portato Victoria in Francia (sul jet privato) per un pranzo in un ristorante stellato insieme alla famiglia. Sabato sera invece la star ha celebrato i cinquant’anni da Oswald’s, club esclusivo di Mayfair, a Londra. Il costo per il party? Circa 250mila sterline.

Il look della festeggiata

Non basta un piede rotto per fermare Victoria Beckham. Da febbraio la stilista si fa vedere in giro con tutore e stampelle, dopo essersi fratturata un osso durante un allentamento in palestra. Nonostante la fatica, lei è più in forma che mai e sta gradualmente tornando alla normalità. “Non vedo l’ora di festeggiare con la mia famiglia e gli amici” ha scritto Victoria su Instagram sabato sera, nel postare una serie di foto dove posa con il marito e i quattro figli: l’ex Spice è pronta per il suo compleanno. Il look della protagonista è (ovviamente) degno di nota. La Beckham ha sfoggiato un abito lungo di tulle azzurro, drappeggiato sul ventre, con rouche e motivi floreali sui fianchi, realizzato su misura dal suo atelier. Il modello, leggermente trasparente, svelava l’intimo nero. Niente tutore al piede, bensì tacchi altissimi: dopo una serata tra balli, canti e divertimento sfrenato, la designer è però uscita dal locale sulle spalle di David Beckham: che cavaliere!

Gli outfit delle invitate

Ma con chi ha fatto festa Victoria Beckham fino alle tre del mattino? Per il suo party londinese la star ha invitato circa cento persone. Oltre al marito e ai figli (la grande assente è Nicola Peltz, moglie di Brooklyn Beckham), gli ospiti sono arrivati da ogni parte del mondo. La sua best friend, Eva Longoria, non ha perso occasione per postare una miriade di contenuti dell’evento. L’attrice era sensuale in uno slip dress nero firmato Victoria Beckham. Argento e paillettes per Nadia Ferreira, moglie di Marc Anthony, luccicante in un abito di Paolo Sebastian. Verde per Salma Hayek e rosa per Rosie Huntington-Whiteley: il suo vestito di Alaia è sheer.

Le Spice Girls

Tra tutte le ospiti, a farsi notare, sono state soprattutto le altre quattro Spice Girls. “Il regalo più bello è essere riunite” scrive una nostalgica Victoria Beckham sui social. Le cinque cantanti sono anche state filmate da David Beckham mentre ballavano sulle note della loro hit “Stop”. Bianco candido di Rebecca Vallance per Geri Halliwell, rosso fuoco per Mel B, nero elegante per Mel C e Emma Bunton: passano i decenni ma loro sono sempre sulla cresta dell’onda.

I regali per gli ospiti

Gli allestimenti preziosi, le cascate di fiori, il cibo ricercato: per la festa di Victoria Beckham non si è badato a spese. Secondo il Daily Mail sarebbero state stappate bottiglie da 3.000 sterline di Château Mouton Rothschild, il vino preferito della festeggiata. Non è mancato lo champagne, da 500 sterline a bottiglia. Che regali avrà ricevuto la Beckham dai suoi ospiti? Non è dato saperlo ma quello che si sa con certezza è che gli invitati non sono andati via a mani vuote. I paparazzi hanno immortalato i famosi all’uscita del club con in mano un sacchettino bianco con il logo del brand della stilista. E’ la goody bag, che si usa donare agli invitati alla fine dei festeggiamenti. All’interno c’erano una candela Diptyque, in vendita a 350 euro, uno dei tre profumi del suo brand (200 euro) e una t-shirt, sempre firmata Victoria Beckham. Uno degli ospiti ha postato un’immagine della maglietta, dalla scritta irriverente. “F**k, I’m fifty (f*****o, ho cinquant’anni), si legge nero su bianco. Guarda nella gallery tutte le foto della festa più cool dell’anno.

