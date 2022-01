MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Pericolosamente sexy Un voto al colore Come lo indossa 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Mentre in Italia venivano annunciate le 5 donne (tra cui Sabrina Ferilli e Ornella Muti) che saranno al fianco di Amadeus nell’edizione 2022 del Festival di Sanremo, Vittoria Ceretti, la modella che nel 2021 aveva incantato (e anche un po’ trasgredito, vi ricordate il sideboob e i tatuaggi a vista?) sul palco dell’Ariston postava immagini bollenti dal Messico.

Bikini e cappellini

A Tulum con il marito, il deejay e produttore Matteo Milleri (QUI i dettagli delle nozze), Vittoria Ceretti sta trascorrendo una vacanza in riva al mare… con pochissimi vestiti addosso. Volto di punta, tra gli altri, di Chanel, la top model bresciana ha smesso per qualche giorno gli abiti di haute couture, a favore di bikini minimal, shorts inguinali e camicie maschili. Vittoria protegge la testa dai caldi raggi del sole messicano con due cappellini, uno in denim firmato Prada e l’altro in paglia di Ruslan Baginskiy. “Sono così felice da quando sono arrivata qui”, scrive la modella su Instagram. La spiaggia bianca, l’acqua cristallina, la natura incontaminata: le immagini social sono paradisiache.

Topless e lato B

Le giornate di Vittoria e Matteo scorrono serene tra passeggiate, tintarella sul bagnasciuga, relax sull’amaca: per queste attività non ci vogliono molti vestiti. E infatti Vittoria Ceretti regala ai follower un topless da urlo. Con solo uno slip bianco la top posa per il marito tra le onde, poi si allontanata di spalle, svelando anche il lato b perfetto. Capelli sciolti e niente trucco, Vittoria è sì splendida sul red carpet e agli eventi ma la sua bellezza al naturale lascia davvero senza fiato. Scoprila nella gallery!

