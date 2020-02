MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Pericolosamente sexy Un voto al colore Come lo indossa 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Il lavoro prima di tutto! Persino una attaccata alla famiglia come Wanda Nara lo riconosce. L’ultimo “sacrificio” per lei è stato rinunciare a festeggiare San Valentino con Mauro Icardi. La puntata del Grande Fratello Vip lo richiedeva, ma Wanda ha saputo regalare al marito lontano ottimi spunti di… sopravvivenza.

Nella puntata del GF Vip dedicata alle coppie Wanda Nara era comodamente seduta sulla poltrona a commentare, di rosso vestita, le vicende di cuore tra Pago e Serena, Paola e Federico, Adriana e il marito. Un elegante abito di velluto Joti Harriague, abbinato al rossetto della sua linea Wanda Nara Cosmetics rendevano l’outfit particolarmente adatto a celebrare l’amore. Mancava purtroppo il suo compagno d’avventure, Pupo, bloccato in turnée: avrebbe regalato battute appropriate al 14 febbraio.

L’argentina ha voluto sottolineare la ricorrenza anche su Instagram. E tra una foto in stazione e una in albergo (location quotidiane della sua vita da pendolare) ecco spuntare il selfie allo specchio. Bollente ed indimenticabile, mostra Wanda Nara intenta a contemplarsi, il corpo formoso. Inguine bene in vista, corredato dei famosi tatuaggi: il leone dedicato a Maurito, la croce e l’uccello sull’inguine… Addosso, solo un body scarlatto sgambatissimo, H&M. Una scelta strana per chi come lei è abituata a ben altri marchi di lingerie. Un capo acquistabile online per pochi euro, una seduzione a basso costo… destinata ai follower.

Chissà se avrà fatto piacere a Mauro Icardi vedere sui social quella foto della moglie. “E’ finito San Valentino?” ha scritto Wanda Nara a corredo del post. E in fondo siamo sicuri che, anche se con qualche giorno di ritardo, quello di Wanda Nara e Mauro Icardi sarà comunque indimenticabile. La bionda infatti non ha mai fatto mistero che sia proprio lui il destinatario di tutti gli scatti sexy.

