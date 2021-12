MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Un voto al colore Pericolosamente sexy 9.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Non ci sono più dubbi: il 2021 ha definitivamente incoronato Zendaya regina di stile. L’attrice e cantante aveva già dato prova in passato del suo spiccato senso per la moda. Chi non la ricorda vestita da Cenerentola al Met Gala 2019 o con il seno di plastica ai Critics’ Choice Awards 2020? Quest’anno però la Coleman (questo il suo cognome) ha raggiunto la consacrazione.

Sul red carpet con le ragnatele

Icona fashion della Gen Z (la generazione che comprende i nati tra il 1995 e il 2010), la star 25enne stupisce con outfit dal forte impatto visivo. Così è stato anche a Los Angeles, per la première di Spiderman: No Way Home. Per la serata Zendaya ha indossato un sensualissimo abito haute couture di Valentino. Il vestito dalla spacco vertiginoso, che lasciava anche la schiena scoperta, era ricamato con un’infinità di ragnatele nere. A completare il suo look, decisamente a tema con l’evento, una maschera in rete e pizzo sugli occhi, preziosi gioielli Bulgari e pump vertiginose di Christian Louboutin.

Tom e Zendaya: è amore sul set… e fuori

Nella saga Zendaya interpreta Mary Jane Watson mentre Tom Holland è Peter Parker, l’Uomo Ragno. Questa love story ha appassionato per decenni i fan Marvel. Ma Tom e Zendaya sono innamorati anche nella vita reale. Tutto ha avuto inizio nel 2016, sul set di Spider-Man: Homecoming. I due, molto riservati, non hanno mai confermato né smentito. Di certo, da allora sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi con altre persone ma, a luglio 2021, i fotografi li hanno immortalati mentre si scambiavano un bacio in auto. A giudicare dagli scatti sul tappeto rosso, la chimica tra loro è innegabile.

Occhi negli occhi

I due sono arrivati separati alla proiezione. Il protagonista Tom Holland, in un completo color cioccolato di Prada, si è presentato per primo. Quando da fuori il teatro si è alzato un boato, lui ha esclamato: “Credo sia arrivata Zendaya”, lasciando intuire ai presenti quanto sia orgoglioso e innamorato della fidanzata. Poi, insieme sul red carpet, i due hanno catturato tutti gli sguardi. Complici e affiatati, non si sono tolti le mani e gli occhi di dosso. Per posare con il suo Peter Parker, la star ha anche tolto la maschera sul volto. Via gli orpelli, evviva l’amore spontaneo!

