Gigi Hadid ha partorito durante la Milano Fashion Week

L’assenza di Gigi Hadid alla Milano Fashion Week era prevedibile. Che lei partorisse proprio in questa settimana è invece una fortuita coincidenza per la nascitura, di buon auspicio per l’eventualità che voglia intraprendere il mestiere di famiglia. L’annuncio è avvenuto sui social network dei due genitori, con due foto simili, in bianco e nero, in cui si vede la manina della neonata stretta in quella tatuata del papà.

“La nostra bambina è qui, sana e bella. Provare a esprimere a parole come mi sento in questo momento sarebbe un compito impossibile. L’amore che provo per questo piccolo essere umano è al di là della mia comprensione. Grato di conoscerla, orgoglioso di chiamarla mia, e grato per la vita che avremo insieme”, ha scritto il neo papà Zayn Malik.

“La nostra ragazza si è unita a noi sulla terra questo fine settimana e ha già cambiato il nostro mondo. Così innamorata”, ha commentato dal suo profilo Gigi Hadid.

Gigi Hadid e Zayn Malik stanno insieme dal 2015. La coppia ha avuto alti e bassi ma dal 2019 la stabilità ha prevalso e ad aprile di quest’anno i due hanno confermato, in televisione, di aspettare un figlio.

A differenza della sorella Bella Hadid, prodiga di scatti sensuali e modaioli, la modella 25enne ha vissuto il lockdown e questa gravidanza nel riserbo più assoluto, centellinando le foto sui social e concedendo ben pochi scatti posati col pancione (del duo Luigi and Iango). Lo stesso riserbo che la coppia ha preferito tenere sulla propria relazione.

La piccola è nata il 24 settembre e non ha ancora un nome. “Baby girl” per un bel po’ resterà protetta tra le braccia di mamma e papà.

