Indossare lo stesso abito per due differenti eventi è stato considerato per decenni uno dei grandi tabù. Visto un tempo come sintomo di sciatteria e mancanza di classe, oggi invece è una tendenza green sempre più importante. Alla base del trend del riuso, c’è un’attenzione sempre più accesa verso la questione ambientale, che coinvolge le vip (ma non solo) e che le spinge a dare nuova vita ai capi che hanno già nel guardaroba per evitare sprechi e inquinamento. Non stupisce, quindi, che proprio la first lady americana, Jill Biden, abbia indossato a Roma, al G20, un vestito già mostrato al mondo: in occasione della vittoria del marito alle elezioni presidenziali (guarda qui tutti i suoi look “italiani”).

Una tendenza green e… “reale”

Kate Middleton ha più volte dimostrato di non disdegnare il riuso. Ne ha dato prova anche sul red carpet degli Earthsot Awards, indossando un etereo abito Alexander McQueen già visto 6 anni fa. Ma la vera portabandiera di questa tendenza green è Letizia Ortiz che ama talmente tanto il suo abito verde a stampa paisley da indossarlo per ben 6 volte. L’ha tirato fuori dall’armadio in tre occasioni solo quest’anno, ma è dal 2018 che ogni tanto fa la sua apparizione.

Sul red carpet meglio fare il bis

Se si è brillato sul red carpet una volta con un abito speciale, perché non concedersi il bis? Cate Blanchett lo sa bene e spesso e volentieri sceglie di replicare i look più belli. Ad esempio il vestito Esteban Cortazar sfoggiato nel 2015 alla première del film “Carol” è tornato in scena al Festival di Venezia 2020. Anche una diva del calibro di Jane Fonda approva, e sposa la tendenza green riciclando lo stesso abito prima a Cannes e, alcuni anni dopo, alla notte degli Oscar.

L’abito da sposa? Lo riuso

La tendenza green di riproporre capi già messi non risparmia l’abito da sposa, che non è più considerato un oggetto sacro da indossare una sola volta nella vita. Alessia Marcuzzi ad esempio, quello sfoggiato per le nozze con Paolo Calabresi Marconi l’ha scelto anni dopo per presentare la finale de “L’Isola dei famosi” (GUARDA).

Keira Knightley ha osato di più: per il sì a James Righton ha scelto un minidress di tulle Chanel che aveva già portato, e che che ha voluto riproporre qualche mese dopo a un evento a Londra.

Di madre in figlia

Anche pescare gli abiti dall’armadio della mamma per dar loro nuova vita può essere considerato parte di questa tendenza green. E’ quello che fanno tranquillamente le figlie di Agelina Jolie. Zahara Jolie-Pitt ha sfoggiato sul red carpet un vestito Elie Saab che già aveva fatto brillare la mamma (QUI per saperne di più), e pure Shiloh sembra gradire.

Scout Willis di recente ha “rubato” dal guardaroba di sua madre, Demi Moore. C’è poi la principessa Beatrice di York che per le nozze con Edoardo Mapelli Mozzi ha riutilizzato un abito appartenuto a sua nonna, la regina Elisabetta. Ne abbiamo parlato qui, ma puoi rivederla anche sfogliando la gallery…

Related Posts