Alessandro Matri, ecco come lo hanno ridotto le figlie

Sanno di intimità, di serenità, di spontaneità i video pubblicati da Federica Nargi. L’ex velina riprende la quotidianità della sua famiglia, composta dal compagno Alessandro Matri e dalle due figlie Sofia e Beatrice. Nella loro casa i quattro giocano e scherzano, prima della messa a letto delle bimbe. E trova anche spazio un siparietto “modaiolo”.

Un amore solido

Insieme da 13 anni, Alessandro Matri e Federica Nargi sono stati in questi giorni al centro del gossip, per un’intervista doppia che hanno concesso al Corriere della Sera. Hanno risposto alle domande con ironia, senza dimenticare la sincerità. “Le persone vedono sui social le famiglie del Mulino Bianco ma è tutto finto. Le discussioni ci sono, chi non litiga con il marito?”, ha dichiarato lei. I primi anni a distanza, con Matri impegnato come calciatore in giro per l’Italia, hanno contribuito a rendere solido il loro rapporto. Dopo l’esperienza a Roma, ora hanno messo radici a Milano e la loro vita non potrebbe essere più serena.

Le abitudini

“Cerchiamo di dare stimoli, Beatrice e Sofia hanno il permesso di usare l’iPad solo venti minuti al giorno. Per intrattenerle le portiamo al parco, alle giostre, ci inventiamo attività”, ha detto Federica Nargi nel corso dell’intervista a cuore aperto, raccontano del suo approccio genitoriale. Che la loro sia una famiglia unita si nota dagli scatti rubati dai paparazzi. Famosi e bellissimi, i fotografi cercano sempre l’occasione per immortalarli nelle loro attività giornaliere, sia a quattro che in coppia che in solitaria a spasso per la città. Ma sono anche Federica e Alessandro a convivere con i follower su Intagram scorci di vita.

La marachella

In una serie di storie social, Federica Nargi ha portato i fan nell’abitazione milanese della sua famiglia. E’ sera e per Sofia e Beatrice è ora di andare a dormire. “Tutti a letto”, scrive Federica nel video. A portare le bimbe nella loro cameretta, già pronte con il pigiama, è proprio Alessandro Matri, che se ne carica una sulla schiena e una sul davanti, all’interno della sua t-shirt, portata con un paio di shorts Adidas. Le bambine ridono, il divertimento è alle stelle ed è così che Beatrice, visibilmente euforica, prende una forbice dalla sua scrivania e inizia a tagliuzzare la maglietta del papà. Lo scopo è allargarla, affinché entrambe possano starci comodamente, aggrappate ad Alessandro. Un’innocente marachella, sull’onda dell’eccitazione, che fa divertire tutti e quattro, anche se mamma Federica coglie l’occasione per ricordare alla figlia che sarebbe stato meglio evitare. Guarda nella gallery come le figlie hanno ridotto Matri.

Related Posts