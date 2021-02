Cappotto o piumino? Anche agli uomini piace farsi notare

Per forza di cose, in inverno i capispalla diventano i protagonisti di ogni outfit. Non c’è da stupirsi allora se si cerca di puntare sempre più su capi studiati, che siano estrosi e sgargianti, o classici e passe-partout. E questo è vero tanto per la moda femminile che per quella maschile. Ebbene sì, anche agli uomini piace osare con i look. Che sia un cappotto o un piumino, il punto non è solo ripararsi dal freddo, ma dare un’impronta allo stile con un capo che non passi inosservato.

Chi sceglie il cappotto

In quanto a estro, Hell Raton non scherza di certo. Su Instagram sfoggia un ricercato cappotto JW Anderson, ampio e con stampa a quadri. Quello di Boss Doms, invece, è in pelliccia ecologica bianca con disegno nero a zig zag. L’ha pescato dalla collezione di Albama Muse, pensata per le donne ma perfetta anche per gli uomini che non si fanno problemi a osare. Più classica, ma di grande tendenza, la scelta di Mariano Di Vaio. L’influencer regala ai follower uno dei suoi classici selfie in ascensore, con addosso un doppiopetto cammello dall’anima vintage, con reverse a lancia e tasche a patta.

Quelli con il piumino

Se c’è chi osa con il cappotto, anche chi sceglie il piumino non va per il sottile. Quelli colorati sono irrinunciabili, ma i rossi sono il vero must have di stagione. Lo sa bene Gianni Morandi che, sulla neve con Anna, ne sfoggia uno Givova dal colore piuttosto squillante. J Ax propone invece il bianco. Classico e neutro? Neanche per idea: il suo è ricoperto di scritte in versione street art, ed è nato dalla sua collaborazione con Ciesse Piumini. C’è poi sempre chi va sul sicuro e sceglie il classico nero, come Jeremias Rodriguez.

Dal cappotto più neutro al piumino più eccentrico, passando per il chiodo in pelle di Salmo, guarda nella gallery le scelte per l’inverno dei vip…

