Resistere al freddo con stile: le vip scelgono il giubbotto

Il freddo pungente non frena le vip. Del resto anche con le basse temperature si può giocare con i look e dare sfogo al proprio estro scegliendo capispalla degni di nota. Nella scelta del giubbotto si sbizzarriscono, facendosi conquistare da colori e fantasie e strizzando l’occhio a modelli vintage.

Passione vintage

Riporta direttamente agli anni Ottanta il giubbotto in montone Stradivarius che Giulia De Lellis ha sfoggiato a New York in autunno. Un modello che, oltre ad essere di tendenza, è anche caldissimo: lei lo porta con crop top e addominali scoperti nonostante le basse temperature. Anche Chiara Biasi sceglie lo shearling: il suo è un elegante modello aviator tanto in voga negli anni Settanta e di nuovo sulla cresta dell’onda. Riporta dritti agli anni Novanta il puffer jacket Moschino di Veronica Lucchesi, voce de La Rappresentante di lista: bombatissimo e rosa shocking piace oggi come allora.

Colore e fantasia

Tinte allegre e fantasie vistose portano tocchi di colore nel grigio dell’inverno. Paola Turani propone un grazioso lilla per il suo piumino Woolrich, perfetto per essere chic anche in mezzo alla neve alta. La scelta di stile di Valentina Ferragni cade su un giubbotto Etro dalle nuance calde, che compongono un disegno dal sapore orientaleggiante. Veronica Ferraro osa con un piumino in lana pied de poule nero e verde fluorescente: è l’ideale per chi vuole spiccare.

Candide come la neve

Chi l’ha detto che il bianco vada bene solo in estate? Anche con il freddo è una scelta azzeccata, come dimostrano le vip che lo prediligono in tutte le sue tonalità. E’ color panna il giubbotto di Barbara d’Urso, un modello Gucci con maxi logo e tasche frontali con pattina. Cecilia Rodriguez preferisce un puffer jacket oversize Napapijri color avorio, dal design minimal e con effetto velluto. Federica Nargi sceglie il bianco Canadian, ma con impunture a contrasto.

