Da Elodie a Tananai, il podio dell’eleganza sul palco di Sanremo 2023

Dopo cinque giorni incollati a social e tv, smaniosi di scoprire ogni gossip e retroscena, abbiamo salutato anche il 73esimo Festival di Sanremo. Nell’edizione 2023 della kermesse musicale ha trionfato Marco Mengoni con la sua “Due vite” ma, musica a parte, ci sono stati anche tanti momenti che hanno soddisfatto la curiosità dei fashionisti. Tra outfit ricercati e dettagli insoliti, in quanto a moda, questo è stato un anno ricco di spunti. Ma alla fine, chi c’è sul podio dell’eleganza? Ecco i vincitori per noi di Lookdavip.

Il podio femminile

Sono tante le signore che hanno ammaliato con i loro look (oltre che, chiaramente, con la loro musica). Al terzo posto ecco Giorgia, vintage-chic negli outfit Dior ispirati agli anni Sessanta. Minidress a trapezio con le mezze maniche, tutina corta con rombi di cristalli, stivali al ginocchio interamente stringati e dal tacco moderato: le sue scelte sono vincenti. Non è mancato un lungo abito di velluto nero e un completo pantaloni per la serata dei duetti, dove si è esibita in coppia con Elisa.

Al secondo posto del nostro podio sanremese c’è Levante. Etro, brand che ha vestito l’artista, aveva annunciato alla vigilia del festival che i look avrebbero puntato a sottolineare le gambe, slanciate da altissime platform. Le promesse sono state mantenute. Con abiti e culotte, abbelliti da pizzi e cristalli, la cantante, che ora porta i capelli lunghi e biondissimi, non ha deluso. I suoi capi, accattivanti e un po’ dark, sono sempre abbinati a collant nere velate.

Al primo posto della nostra classifica si piazza Elodie. A Sanremo 2023 nessuna è più sexy di lei. Quattro serate per quattro outfit all’insegna della sensualità. Sono sempre diversi i brand ma l’effetto hot non cambia. La catsuit trasparente di Valentino, il tubino fasciante The Attico, il minidress Gucci con il reggiseno a vista, l’abito in pizzo e velluto Atelier Versace, abbinato ad altissimi cuissard: la cantante ha infuocato il festival. A far brillare ancora di più l’artista ci hanno pensato i gioielli Tiffany & Co.

Il podio maschile

Passiamo ora agli outfit degli uomini protagonisti di questo Festival di Sanremo. Sul terzo gradino del podio c’è Marco Mengoni. Il vincitore della gara canora si è affidato a Versace, che ha creato per lui quattro look ispirati alle collezioni realizzate da Gianni Versace negli anni Novanta. La pelle nera, le borchie, i bottoni con la Medusa, il tessuto mesh argento: le chiavi della maison c’erano tutte. Ai piedi calzava stivaletti dalla punta quadrata. “Congratulazioni, hai reso fieri me e tutta l’Italia”, gli ha scritto Donatella Versace.

Al secondo posto del podio fashion si classifica Mr Rain. Con la dolcissima “Supereroi” il cantante ha conquistato il cuore degli spettatori. I suoi completi, firmati GCDS, sono eleganti e freschi al tempo stesso, con tanti dettagli che strizzano l’occhio al cool. Paillettes la prima sera, gessato nella terza, con il bomber per duettare con Fasma e infine total white con pantaloni baggy e una canotta in rete per il gran finale. Sempre composto ma mai banale: decisamente promosso!

Nella classica dei meglio vestiti a Sanremo 2023 è impossibile non conferire la medaglia d’oro a Tananai. Il cantante era impeccabile nei completi di Gucci. Un dandy dei tempi moderni con grossi fiori all’occhiello, stampe check, pantaloni scampanati, blazer ricamati di cristalli, mocassini con un po’ di tacco. Immancabile il tirabaci, il ricciolo di capelli un po’ ribelle che cadeva sulla fronte e che lui spostava con maestria. Voto 10! Nella gallery trovi i look di tutti i vincitori secondo Lookdavip.

