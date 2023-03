Jennifer Aniston, nude look insospettabile alla premiere di Murder Mistery 2

Ancora una volta, Jennifer Aniston ha lasciato tutti senza parole. Alla premiere di Murder Mystery 2, si è presentata con un bellissimo vestito argento super corto. A 54 anni, l’attrice di Hollywood ha mostrato le sue gambe snelle e toniche, dimostrando di essere perfettamente a suo agio con se stessa. E ha alzato l’asticella.

Il fisico di Jennifer Aniston

Ma come fa Jennifer Aniston a mantenersi in forma? La risposta sta nel suo stile di vita sano e consapevole, caratterizzato da una serie di abitudini salutari che lei cura al massimo.

Per mantenere il suo corpo snello e scolpito, la Aniston pratica pilates, corre con i suoi amati cani, segue una dieta bilanciata, e si dedica alla cura della sua pelle e del suo benessere fisico.

Nude look elegante

E veniamo al look sfoggiato alla premier del suo ultimo film, Murder Mystery 2. L’attrice ha stupito tutti con un ricercato minidress con base in tulle della Collezione Primavera-Estate 2023 di Atelier Versace. Linee sinuose disegnate da cristalli e sfilacciature tattiche, perline e motivi a rete si sovrappongono sul corpo curato di Jennifer Aniston nascondendo sapientemente al pubblico ciò che è invece mostrato dai buchi della trama. Sandali basic e la storica acconciatura “alla Friends” completavano il look da dieci e lode.

