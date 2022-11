Kate Middleton in verde con l’abito low cost e aderente

Dalla scomparsa della regina Elisabetta, Kate Middleton ha assunto il titolo nobiliare di principessa del Galles, con tutto quello che il ruolo comporta. Non che prima, quando era duchessa di Cambridge, avesse poco da fare in quanto a impegni ufficiali. Ma la Middleton è anche e soprattutto una mamma di tre bambini. Molto attenta alle relazioni familiari, nel tempo ha scelto di occuparsi sempre più di cause umanitarie legate al mondo dell’infanzia.

In campo per i bimbi

Kate Middleton è arrivata serena e sorridente al Colham Manor Children’s Center di Hillingdon, nel West London. In visita per il Maternal Mental Health Alliance, un ente benefico del Regno Unito, la principessa ha trascorso la mattinata in compagnia di medici, ostetriche, psichiatri e assistenti sociali. Con l’equipe della struttura, la Middleton ha affrontato il tema della salute mentale e discusso del sostegno offerto alle famiglie che si trovano ad affrontare problemi di natura psichica. All’evento erano presenti anche tanti bimbi, che hanno omaggiato Kate con fiori e disegni. Lei, felicissima di intrattenersi con i piccoli ospiti, ha invitato tutti a chiamarla semplicemente “Catherine”.

Vestita d’autunno

Ad ogni occasione il suo look e, anche in questo caso, Kate Middleton ha fatto una scelta impeccabile. Se la regina Elisabetta era solita indossare abiti colorati e fantasiosi quando incontrava i bambini, per metterli a loro agio e rassicurarli, la principessa del Galles ha fatto una scelta opposta, più discreta, che è stata comunque apprezzata. La Middleton si è infatti vestita con tonalità autunnali, a partire dal cappotto doppiopetto con cintura in vita di Hobbs. Ai piedi Kate calzava un paio di décolleté in camoscio marrone di Gianvito Rossi, abbinate al capospalla, mentre in mano teneva ben salda una pochette in pelle effetto coccodrillo verde bosco di Jimmy Choo.

Il papavero sul petto

Sul bavero della giacca e sull’abito di Kate Middleton spiccava la spilla a forma di papavero rosso, simbolo indossato dai membri della famiglia reale in concomitanza del Remembrance Day. Per il Giorno della Memoria, che ricorre in Gran Bretagna e nel paesi del Commonwealth l’11 novembre, i royal britannici sono soliti presenziare a una serie di manifestazioni in onore dei caduti di guerra.

Forme reali

E’ però sull’abito che si è concentrata l’attenzione di fashionisti e appassionati della Royal Family. Kate Middleton ha fatto ancora una volta una scelta low cost, indossando un abito midi in maglina lavorata di Mango. In vendita a 39,99 euro, è un modello passe-partout che può essere indossato con le décolleté, con gli stivali e, perché no, perfino con le sneakers. Il particolare che ha però incuriosito è l’aderenza del vestito verde oliva, che fasciava le forme esili della Middleton. Maniche lunghe e collo alto per il modello sfoggiato da Kate, ma un fit che enfatizzava in particolare il décolleté. I commenti di approvazione non si sono fatti attendere. E’ bellissima – Lo ordino subito – Vorrei che mi stesse come a lei – Che peccato, è andato subito sold out, hanno scritto i fan. Troppo stretto per una principessa? Giudicatelo nella gallery.

