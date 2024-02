I look di febbraio: cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo febbraio?

Star sulla neve

Carnevale sulla neve per molte star di casa nostra. Complice la chiusura scolastica, Melissa Satta ha portato il figlio Maddox a Madonna di Campiglio. Per la prima vacanza dalla rottura con Matteo Berrettini, la modella ha sfoggiato una serie di ski look dei top brand. A catturare lo sguardo è la coccolosa tuta verde effetto sherpa di Stella McCartney: calda e cool. Noemi sceglie invece il total white per le piste: la sua giacca K-Way è abbinata a un paio di grossi occhiali in tonalità di Smith.

I look per gli eventi mondani

Per esigenze lavorative le star devono comparire a una serie di eventi mondani: i loro stylist sono sempre al lavoro per creare look cattura-sguardi. Reduce dal grande successo sanremese, Angelina Mango ha partecipato a un evento tv, indossando un coloratissimo abito arricciato in vita di Alessandro Vigilante. Rosa delicato per Silvia Toffanin, graziosa in una jumpsuit di Peserico. A Parigi per la prima di Dune – Part Two, Zendaya è più stilosa che mai con un abito bianco di Alaia dal corpetto architettonico. Total white anche per Dove Cameron, a un party dei Grammy con il fidanzato, Damiano David: i due sono innamoratissimi. In tema Grammy, sul palco è Miley Cyrus a stupire.

A casa, tra tuta e pigiama

In questo febbraio uggioso, le star ci regalano dei look da casa. Wanda Nara vive a Istanbul con Mauro Icardi e i cinque figli. Per festeggiare il compleanno del marito nella loro villa turca, l’argentina ha scelto un outfit comodo ma firmato, composto da una felpa azzurra di Adidas e da una canottiera bianca di Loewe con il grosso logo centrale. Matchy-matchy dolcissimo per Diletta Leotta e per la sua piccola Aria: mamma e figlia sfoggiano lo stesso pigiama con i cuori rossi di Petit Bateau. Alle prese con la separazione da Fedez e con lo scandalo pandoro, Chiara Ferragni è uscita dal lussuoso attico di CityLife per portare i suoi bimbi, Leone e Vittoria, al Luna Park di Parco Sempione. Colori della terra per lei, super chic con un abito in maglina, un bomber in pelle Saint Laurent e stivaletti Tod’s. Guarda nella gallery i look di febbraio delle star.

Related Posts