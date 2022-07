Jennifer Lopez e Ben Affleck, i dettagli dei look nuziali (riciclati)

Esattamente un anno fa, durante una vacanza a bordo di uno yacht in Italia, Jennifer Lopez e Ben Affleck avevano confermato la loro relazione bis pubblicando una foto dove si baciavano con passione (ECCOLA). Scatti rubati e indiscrezioni circolavano però già da mesi, del resto la notizia era davvero grossa: insieme di nuovo dopo 17 anni, con in mezzo svariati matrimoni e diversi figli dai rispettivi ex. Ad aprile è arrivata la proposta di nozze (QUI i dettagli dello spettacolare anello da 8 milioni di dollari) e adesso i due sono sposati.

Il sì a Las Vagas

“L’abbiamo fatto. L’amore è bellissimo. L’amore è gentile. E abbiamo scoperto che l’amore è paziente. Vent’anni di pazienza”, ha scritto Jennifer Lopez per annunciare il matrimonio. La star ha raccontato di essere volata a Las Vegas con il suo Ben Affleck. I due si sono messi in coda insieme ad altre quattro coppie alla famosa Little White Chanel, per scambiarsi le promesse.

Quarto matrimonio per lei, secondo per lui: tutti si sarebbe aspettati una celebrazione in grande stile. Invece Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno fatto la follia di dirsi sì all’improvviso nella città del gioco. Questa è ormai una prassi comune tra le star di Hollywood. Gli ultimi in ordine di tempo prima dei Bennifer sono stati i Kravis, ovvero la coppia formata da Kourtney Kardashian e Travis Barker (loro di matrimoni ne hanno celebrati ben tre: RIVEDILI).

I look nuziali riciclati

Giacca bianca e pantaloni neri: Ben Affleck era un damerino per il grande giorno. L’attore ha attinto direttamente dal suo guardaroba per il look nuziale e Jennifer Lopez ha fatto lo stesso. L’artista ha dichiarato di aver indossato un vestito di un vecchio film, che ha custodito nell’armadio per tanti anni, in attesa di poterlo indossare per il suo matrimonio. Un modello semplice, in tessuto bianco lavorato, senza maniche e con un motivo plissettato sui fianchi. Niente lustrini, aderenze o trasparenze: un approccio stilistico lontanissimo da quello a cui JLo ci ha abituati.

Il secondo abito di JLo

Jennifer Lopez si è però poi cambiata in un secondo abito, perfetto per la diva che tutti conosciamo. Un lussuoso vestito in pizzo di Zuhair Murad Couture fasciava le sue famose curve. Era casual anche il wedding beauty look: i capelli color cioccolato lasciati sciolti e mossi, adornati dal lungo velo, gli occhi truccati nelle tonalità del marrone e le labbra al naturale, che svelavano un sorriso contagioso, il sorriso della felicità.

La festa continua

Un giorno bellissimo, improvvisato e all’insegna della semplicità. Si vocifera però che Jennifer Lopez e Ben Affleck stiano organizzando un secondo matrimonio e una grande festa, previsti nelle prossime settimane, nella casa di lui in Georgia. Ancora nessun piano è stato fatto invece per il viaggio di nozze perché, come la stessa JLo ha dichiarato qualche tempo fa “ogni giorno insieme a Ben è una luna di miele”. Evviva gli sposi… finalmente!

Related Posts