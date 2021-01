miley cyrus mette la mascherina ma dimentica il reggiseno

La star a spasso per Los Angeles con un look casual che lascia poco all’immaginazione

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione un voto al colore pericolosamente sexy 6.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Davanti alle luci della ribalta dall’infanzia, Miley Cyrus non è mai stata timida. Smessi da adolescente i panni di Hannah Montana, la star ha sempre espresso con orgoglio il suo sex appeal. Se sul red carpet, nei video musicali e in copertina sui magazine più famosi del mondo Miley si fa ritrarre con outfit sensuali e provocatori, nella vita di tutti i giorni non è da meno.

A spasso per commissioni a Calabasas, cittadina nella contea di Los Angeles amata dai vip, Miley Cyrus ha optato per un outfit comodo e casual ma estremamente rivelatore. Mascherina ben calata sul volto, occhialoni con lenti arancio di Gucci, leggings neri e fascianti di Beyond Yoga, sneakers Nike e soprattutto un canotta bianca indossata senza reggiseno. I tanti tatuaggi che le ricoprono le braccia sono ben evidenti ma l’occhio cade sul seno che, grazie alla trasparenza del tessuto, è completamente in vista, capezzoli compresi. Lei sembra non preoccuparsene e cammina con nonchalance, trasportando pesanti borse della spesa che poi carica, non senza fatica, sul suo suv, adottando pose plastiche che mostrano anche il sedere.

Nei giorni scorsi Miley Cyrus si è lasciata andare a una serie di dichiarazioni sulla sua vita privata. Lei ama far parlare di sé e non è certo riservata quando si tratta di raccontare i fatti suoi. Notoriamente bisex, nel corso di una diretta radio su Sirius XM, Miley ha detto: “Le ragazze sono molto più bollenti degli uomini. Mi piace il pene solo come pezzo d’arte. Le sculture falliche stanno molto bene sui tavolini”. La cantante ha anche aggiunto che notoriamente il seno è più bello dell’organo sessuale maschile. Il concetto è chiaro ma per chi non l’avesse capito bene, la Cyrus ha deciso di enfatizzarlo ulteriormente con il suo look incentrato sul décolleté.

Related Posts