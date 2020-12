Sul set per Vogue Italia la modella curvy svela il trucchetto per rialzare il décolleté

Nel 2020 molto è stato fatto per l’inclusione. Sono tanti i personaggi illustri che nel mondo della moda hanno dato il loro contributo per promuovere messaggi di body loving, da Alessandro Michele e la modella con la sindrome di down per Gucci a Kasia Smutniak che ha messo a nudo la sua vitiligine. E poi c’è Ashley Graham. La modella curvy più famosa del mondo porta avanti il suo credo di accettazione di tutti i corpi da una vita.

Ashley Graham non ha mai nascosto il suo fisico esagerato, spogliandosi senza vergogna davanti ai fotografi, con lo scopo di sensibilizzare contro il body shaming. Le smagliature, la cellulite, i rotolini dopo la gravidanza, il seno in esplosione durante l’allattamento, sulla sua pagina Instagram, che vanta quasi 12 milioni di follower, Ashley si racconta con autoironia.

Per chiudere in bellezza quest’anno, sì infausto, ma che a lei ha portato anche moltissima gioia (il 18 gennaio 2020 infatti è diventata mamma di Isaac), Ashley Graham ha svelato su Instagram il suo ultimo progetto lavorativo. Insieme ad altre tre modelle dalle forme generose, la Graham ha posato per un servizio di Vogue Italia dove si mostra con orgoglio al naturale. Davanti all’obiettivo di Ethan James Green, le quattro, di Fendi vestite, esibiscono fiere le loro curve.

Simpatica e sincera, Ashley Graham ha postato anche delle immagini di backstage del set. Con franchezza la Graham ha anche svelato anche come fa a sorreggere il décolleté prorompente. Come Kim Kardashian e molte altre, lo scotch di carta viene in aiuto ad Ashley, che sotto la pelliccia indossa solo un body trasparente. “Ora sta emergendo un’intera classe di modelle di tutte le forme, le razze, le taglie. Essere in grado di supportarci a vicenda e tirarci su fa un sacco la differenza”, ha scritto lei nel post con le foto patinate per il magazine. Ashley con i suoi shooting risolleva le sorti del mondo della moda… e il suo davanzale!

